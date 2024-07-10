В Уфе проходит всероссийский фестиваль по шахматам — XII Мемориал Рената Гумерова. Турнир длится неделю. За это время его участники проведут за доской сеансы в молниеносной и классической программах. С дебютантами и мастерами ФИДЕ познакомилась наша съемочная группа.
Так в Уфе стартовал крупный шахматный турнир. Впервые в истории он собрал рекордное число участников. Более 300 шахматистов со всей страны приехали в столицу республики, чтобы сразиться сначала в молниеносной, а затем в классической программах.
Ренат Гумеров вырастил несколько поколений талантливых шахматистов. В фестивале играют его ученики, а теперь и их воспитанники. Ольга Петрухина — мастер ФИДЕ, выступает сама, более 10 лет тренирует детей и взрослых. Для следующей ступени международного мастера Ольге не хватает всего одного балла. Для этого спортсменке нужно принять участие в соревнованиях с представителями разных стран и определенным уровнем в мировом рейтинге шахматистов. На турнире в Уфе в молниеносной программе она выступает для души.
Выступают на мемориале Гумерова и дебютанты. 9-летняя Мария Сурикова приехала в Уфу из Нефтеюганска. Это ее первые соревнования, которые проходят так далеко от дома. Кстати, тренирует спортсменку наставник из Стерлитамака.
11 туров молниеносной программы организаторы провели за 1 день. В среднем игра здесь длится до 10 минут. Результаты подводили в категориях: юноши и девушки, мужчины и женщины и ветераны.
В классической программе проведут 9 туров. Пройдут они за 4 дня. Итоги подведут в конце этой недели.