В Уфе проходит всероссийский фестиваль по шахматам

В Уфе проходит всероссийский фестиваль по шахматам — XII Мемориал Рената Гумерова. Турнир длится неделю. За это время его участники проведут за доской сеансы в молниеносной и классической программах. С дебютантами и мастерами ФИДЕ познакомилась наша съемочная группа.

Так в Уфе стартовал крупный шахматный турнир. Впервые в истории он собрал рекордное число участников. Более 300 шахматистов со всей страны приехали в столицу республики, чтобы сразиться сначала в молниеносной, а затем в классической программах.

В 12 раз в Уфе проходит мемориал Рената Хайдаровича Гумерова — это знаковая фигура в истории развития шахмат в республике. Он много лет работал тренером, и аналитиком, и функционером, и сделал многое для развития шахмат в Советском Союзе и в республике. Денис Хисматуллин, международный гроссмейстер

Ренат Гумеров вырастил несколько поколений талантливых шахматистов. В фестивале играют его ученики, а теперь и их воспитанники. Ольга Петрухина — мастер ФИДЕ, выступает сама, более 10 лет тренирует детей и взрослых. Для следующей ступени международного мастера Ольге не хватает всего одного балла. Для этого спортсменке нужно принять участие в соревнованиях с представителями разных стран и определенным уровнем в мировом рейтинге шахматистов. На турнире в Уфе в молниеносной программе она выступает для души.

Заранее ты не готовишься к партиям. А в классической ты постоянно чем-то занимаешься. В блице — по-другому. Для меня, да, это для удовольствия. Ольга Петрухина, мастер ФИДЕ, тренер по шахматам

Выступают на мемориале Гумерова и дебютанты. 9-летняя Мария Сурикова приехала в Уфу из Нефтеюганска. Это ее первые соревнования, которые проходят так далеко от дома. Кстати, тренирует спортсменку наставник из Стерлитамака.

Я приехала сюда с хорошим настроем, чтобы всех побеждать. Мария Сурикова, участница турнира

11 туров молниеносной программы организаторы провели за 1 день. В среднем игра здесь длится до 10 минут. Результаты подводили в категориях: юноши и девушки, мужчины и женщины и ветераны.

Несколько раз попадал в основанные призы. Сюда привез несколько учеников. Здесь всё нравится. Организация на высшем уровне. Никогда не было никаких спорных моментов. Руслан Габитов, бронзовый призёр турнира в молниеносной программе