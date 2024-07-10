В Уфе сборная республики по единоборствам проводит первые сборы в новом сезоне

В Уфе на базе Центра ММА сборная республики Башкортостан по смешанным боевым единоборствам проводит первые сборы в новом сезоне. Они проходят под руководством тренера Абакара Гусейнова, который на два года отходил от дел. Но теперь вернулся в Уфу и хочет укомплектовать сборную Башкортостана для участия в крупнейших российских турнирах. Подробнее в следующем материале.
Абакар Гусейнов работает в зале вместе со всеми. Опытный наставник может дать совет и именитым бойцам, и тем, кто только начинает постигать азы смешанных единоборств. Долгое время Гусейнов был главным тренером сборной.
Республики по ММА, но два года назад вернулся в Дагестан. Впрочем, понял, что без ставшей для него за 17 лет родной республики Башкортостан он не может, и вернулся в Уфу, чтобы вырастить новых чемпионов.
Один из самых опытных бойцов в зале — Осман Расулов. Три года назад даже провёл первый и пока единственный профессиональный бой на «Уфа-Арене», одержал досрочную победу во втором раунде. Также выигрывал чемпионат республики по боевому самбо, но дальше карьеру пришлось чуть приостановить — нужно было восстановиться от накопленных травм. 1 августа Осман планирует вернуться на профессиональный ринг, а к концу года провести три поединка.
Артёму Панкову всего шестнадцать лет, но в его активе уже есть Кубок Гагарина и серебро соревнований по грэпплингу на играх Азии. На сборах он хочет стать ещё сильнее. А цель парня — выиграть чемпионат Европы.
Сборы у спортсменов продлятся на протяжении двух недель. Всего в тренировочном лагере присутствуют тридцать ребят. Занимаются два раза в день, утром беговая работа на стадионе, вечером — отработка ударной и борцовской техники в зале. Ближе к осени планируют провести ещё одни сборы, в гости в Уфу должен приехать брат Хабиба Нурмагомедова — Абдулрахман.