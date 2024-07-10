В Уфе сборная республики по единоборствам проводит первые сборы в новом сезоне

В Уфе на базе Центра ММА сборная республики Башкортостан по смешанным боевым единоборствам проводит первые сборы в новом сезоне. Они проходят под руководством тренера Абакара Гусейнова, который на два года отходил от дел. Но теперь вернулся в Уфу и хочет укомплектовать сборную Башкортостана для участия в крупнейших российских турнирах. Подробнее в следующем материале.

Абакар Гусейнов работает в зале вместе со всеми. Опытный наставник может дать совет и именитым бойцам, и тем, кто только начинает постигать азы смешанных единоборств. Долгое время Гусейнов был главным тренером сборной.

Республики по ММА, но два года назад вернулся в Дагестан. Впрочем, понял, что без ставшей для него за 17 лет родной республики Башкортостан он не может, и вернулся в Уфу, чтобы вырастить новых чемпионов.

Буквально год назад, пару лет назад уехал домой, думал, перееду в Дагестан, в итоге как свою родную республику представлял долгое время республику Башкортостан, меня опять потянуло сюда, захотелось укомплектовать эту команду. Абакар Гусейнов, тренер сборной Республики Башкортостан по ММА

Один из самых опытных бойцов в зале — Осман Расулов. Три года назад даже провёл первый и пока единственный профессиональный бой на «Уфа-Арене», одержал досрочную победу во втором раунде. Также выигрывал чемпионат республики по боевому самбо, но дальше карьеру пришлось чуть приостановить — нужно было восстановиться от накопленных травм. 1 августа Осман планирует вернуться на профессиональный ринг, а к концу года провести три поединка.

Пацаны крепкие хорошие, с других залов пришли, сами видите, как потеем мы здесь, тяжело очень, рад, что впервые проходят, кто как восстанавливаемся, готовимся, три года не выступал, то плечо, то колено, сейчас привожу себя в форму. Осман Расулов, член сборной Республики Башкортостан по ММА

Артёму Панкову всего шестнадцать лет, но в его активе уже есть Кубок Гагарина и серебро соревнований по грэпплингу на играх Азии. На сборах он хочет стать ещё сильнее. А цель парня — выиграть чемпионат Европы.

Привели друзья. Один раз сказали: «Пойдем попробуем». Затянуло, все перестали ходить, а я остался, на протяжении полугода тренируюсь, выиграл Кубок Гагарина, пояс забрал. Артём Панков