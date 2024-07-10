Рустам Магсумов опубликовал новую книгу «Каратэ в Республике Башкортостан»

Каратэ в Республике Башкортостан. Так называется новая опубликованная книга Рустама Магсумова, заслуженного тренера России, мастера боевых искусств, обладателя 6-го дана. Десятки лет он организовывает и проводит в столице республики международный турнир по каратэ «Полосатый тигр», а также соревнования среди ветеранов. Это второе издание книги, переработанное и дополненное.

В ней рассказывается о развитии каратэ как вида спорта в регионе, его основных видах — шотокан и сито-рю. Как он зарождался и попал в Россию. В книге повествуется о людях, стоящих у истоков каратэ в республике. В ней много фотографий, которые будет интересно посмотреть любителям истории восточных единоборств.