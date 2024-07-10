В Башкирии прошёл турнир по бейсболу памяти Владислава Маклакова

Бейсбольный традиции в республике. В посёлке Николаевка Уфимского района прошел третий традиционный турнир по бейсболу памяти Владислава Маклакова. Для участия в нем приехали гости из Москвы и Екатеринбурга.

Так выглядит хоум-ран в исполнении игроков команды «Башкирия». Это игровая ситуация, при которой мяч вылетел за пределы поля, а хозяева турнира набрали максимальное количество очков.

В бейсболе соперники по очереди играют в нападении и в защите. Задача первых — пробежать по базам и вернуться на место, откуда и был произведен удар. Питчеру важно бросить мяч так, чтобы соперник не отбил его и таким образом не принес своей команде очки.

Турнир по бейсболу памяти Владислава Маклакова стал традиционным. Многие годы Владислав Вениаминович вместе с супругой развивали бейсбол и софтбол в республике. Женскую команду из поселка Николаевка знали даже за пределами страны. Сейчас их дело продолжают сыновья — Сергей и Виктор Маклаковы. Передают свой опыт юным воспитанникам, организовывают турниры и мечтают возродить былые традиции.

Накала борьбы не выдерживает даже инвентарь. Тренер команды «Башкирия» Андрей Чернейкин спасает ситуацию, и вот уже база почти как новенькая. В бейсболе наставник команды уже 35 лет. Раньше играл в поле, был центральным лидером. Сейчас тренер команды, а также ее главный вдохновитель и руководитель коллектива.

Республику на турнире представлял коллектив «Башкирия», составленный из игроков Уфимского района и Уфы. Среди них были и представители «Волкодавов» из команды по американскому футболу. Конкуренцию башкирским бейсболистам составили коллективы «Задиры» из Москвы и «Уральские лисы» из Екатеринбурга.