В Уфе прошло заседание МЧС Башкирии

В Правительстве республики прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Купальный сезон в республике в самом разгаре. С начала лета, по оперативным данным, на водных объектах республики погибли 50 человек, в том числе 6 детей. Порядка 95% утонувших купались в неорганизованных для этого местах, и во всех трагических случаях дети находились без присмотра взрослых.