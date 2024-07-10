В Уфе прошло заседание МЧС Башкирии

В Правительстве республики прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Купальный сезон в республике в самом разгаре. С начала лета, по оперативным данным, на водных объектах республики погибли 50 человек, в том числе 6 детей. Порядка 95% утонувших купались в неорганизованных для этого местах, и во всех трагических случаях дети находились без присмотра взрослых.

Основными причинами гибели на воде в купальный сезон остаются: купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. В целях профилактики несчастных случаев на воде проводится комплекс превентивных мер. В приоритете — открытие специально оборудованных пляжей, которых сегодня в республике насчитывается 170. Места размещения можно узнать на сайте Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, в разделе «Пляжи».

Были применены меры мобильных спасательных пунктов. Также применяются меры по привлечению к административной ответственности граждан, купающихся в несанкционированных пляжах. На сегодняшний день составлено более 300 протоколов таких нарушений. Эта работа направлена на снижение несчастных случаев на водных объектах. Работу в данном направлении будем продолжать.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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