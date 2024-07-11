Житель Башкирии стал виновником крупного лесного пожара

Мужчина не признал вину и лишь частично возместил ущерб — 190 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и конфисковал бензопилу в доход государства. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с фигуранта уголовного дела оставшейся суммы ущерба.