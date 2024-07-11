Житель Башкирии стал виновником крупного лесного пожара

В Краснокамском районе перед судом предстал житель Нефтекамска. По вине мужчины произошёл крупный лесной пожар.
В мае прошлого года мужчина распилил бензопилой металлические трубы, которые находились в лесу. Из-за этого вспыхнул пожар, который достиг 15 га. Было уничтожено 15,5 кубометров древесины. Общий ущерб составил более 1,2 млн рублей.
Мужчина не признал вину и лишь частично возместил ущерб — 190 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и конфисковал бензопилу в доход государства. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с фигуранта уголовного дела оставшейся суммы ущерба.