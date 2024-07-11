В Уфе спасли женщину, которая застряла на сапборде

Спасатели проводили патрулирование реки Уфа районе СНТ «Зелёный мыс», когда заметили на судовом ходу возле бакена женщину, которая звала на помощь. Специлисты помогли ей забраться на свой катер.

Выяснилось, что 40-летняя женщина сплавлялась с группой на сапборде, но в один момент упала, а сапборд зацепился за бакен. Никто из отдыхающих этого не заметил. Женщина начала звать на помощь и получила её от патрульной службы.