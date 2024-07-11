В Мелеузовском районе Башкирии открылись новые ФАПы

Отопление, водоснабжение, канализация. Этих удобств не было в старых фельдшерско-акушерских пунктах Мелеузовского района. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» ситуация изменилась. В этом году открылись четыре новых ФАПа, оборудованных по всем современным требованиям.

Новое оборудование появилось в распоряжении Венеры Курмановой совсем недавно, когда она перебралась в новый фельдшерско-акушерский пункт. Врач с более чем тридцатилетним стажем приехала в деревню Тамьян по программе «Земский фельдшер». Первые годы она вела прием в здании 60-х годов постройки.

Там у нас, конечно, условия очень плохие. Там нет воды, стены одни — и всё, больше ничего. Я там проработала пять лет и дождалась нового ФАПа вот. Венера Курманова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом д. Тамьян

Новый ФАП стал одним из самых больших в Мелеузовском районе. Он рассчитан на 1300 жителей сельского поселения. В основном это многодетные семьи.

Очень молодежи много, строятся, в основном молодежь строится. Ну, и нам, старикам, в таком возрасте хорошо. Потому что раньше ФАП у нас располагался в старом здании, условий практически не было. Язиля Кубагушева, жительница д. Тамьян

Дефибриллятор, аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло — необходимое для осмотра оборудование появилось во всех новых ФАПах Мелеузовского района. В том числе в селе Троицкое.

Я устроилась на работу именно в старый ФАП. Там условий никаких не было, конечно. Там не было ни воды, ни канализации, ни условий, ни оборудования — в общем, все это было по-старинке. Сейчас совсем другая история, картина. Альбина Салаватова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Троицкое

Сейчас светло, уютно, и вообще вокруг ФАПа очень хорошо стало. Светлана Михайлова, жительница с. Троицкое

ФАП снабдили отдельной детской зоной. Для юных пациентов сюда приезжает педиатр. Раньше всех 90 детей села возили в райцентр даже ради прививок.

Среди жителей села Троицкое немало людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Есть здесь и пожилые, которым трудно подниматься по лестнице. Благодаря пандусу в новом ФАПе лечение наконец-то могут получить все, кому для передвижения необходима коляска, костыли или трость.

Посещение врача для жителей Мелеузовского района стало комфортнее благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Его цель — улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи, реализуется полностью. Ведь помимо простых осмотров, в новых ФАПах можно проводить телемедицинские консультации, первый этап диспансеризации и вакцинацию.

В этом году у нас запланировано трудоустройство в новые ФАПы двух фельдшеров по программе «Земский фельдшер». На данный момент у нас по этой программе устроено 12 сотрудников фельдшеров. Салават Умутбаев, главный врач Мелеузовской центральной районной больницы