В Мелеузовском районе Башкирии открылись новые ФАПы

Отопление, водоснабжение, канализация. Этих удобств не было в старых фельдшерско-акушерских пунктах Мелеузовского района. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» ситуация изменилась. В этом году открылись четыре новых ФАПа, оборудованных по всем современным требованиям.
Новое оборудование появилось в распоряжении Венеры Курмановой совсем недавно, когда она перебралась в новый фельдшерско-акушерский пункт. Врач с более чем тридцатилетним стажем приехала в деревню Тамьян по программе «Земский фельдшер». Первые годы она вела прием в здании 60-х годов постройки.
Новый ФАП стал одним из самых больших в Мелеузовском районе. Он рассчитан на 1300 жителей сельского поселения. В основном это многодетные семьи.
Дефибриллятор, аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло — необходимое для осмотра оборудование появилось во всех новых ФАПах Мелеузовского района. В том числе в селе Троицкое.
ФАП снабдили отдельной детской зоной. Для юных пациентов сюда приезжает педиатр. Раньше всех 90 детей села возили в райцентр даже ради прививок.
Среди жителей села Троицкое немало людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Есть здесь и пожилые, которым трудно подниматься по лестнице. Благодаря пандусу в новом ФАПе лечение наконец-то могут получить все, кому для передвижения необходима коляска, костыли или трость.
Посещение врача для жителей Мелеузовского района стало комфортнее благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Его цель — улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи, реализуется полностью. Ведь помимо простых осмотров, в новых ФАПах можно проводить телемедицинские консультации, первый этап диспансеризации и вакцинацию.
В Мелеузовском районе уже заработали 4 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. В этом году построят еще столько же. А в 2025 году их число должно вырасти до 21.