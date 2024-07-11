В Уфе почтили память Зайнуллы Ихсанова

За круглым столом собрались близкие и ценители трудов ученого. Зайнулла Аминович родился в селе Метелево, сейчас это территория Аргаяшского района Челябинской области. Несмотря на крестьянское происхождение, он всегда тянулся к знаниям, окончил Московский медицинский институт. А позже много лет проработал в Уфе и был ректором Башкирского мединститута. При нем была расширена сеть общежитий, началось строительство корпуса на улице Пушкина в Уфе.

Вклад Зайнуллы Аминовича Ихсанова, конечно же, огромный. Особенно в связи с тем, что при нем наш медицинский институт вошел в первую десятку, стал первой категории в 1970 году. И в этом же году открылся диссертационный совет по защите докторских диссертаций.

Азат Киньябулатов, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения БГМУ

Немалый вклад Зайнулла Ихсанов внес и в культуру. Он писал картины, которые презентовались публике в театре оперы и балета. А также сам ставил художественные пьесы, создавал фантастические рассказы. Сегодня на стене дома, где жил Зайнулла Аминович, открыли мемориальную доску. Это только первый шаг к увековечиванию памяти ученого. В планах у Всемирного курултая башкир — открыть мемориальную доску в Башгосмедуниверситете.

Зайнулла Аминович является уроженцем Челябинской области, где исторически проживали башкиры. Поэтому сегодня много его земляков здесь. И, конечно, сегодня мы посмотрели, что кроме Зайнуллы Аминовича у нас очень много профессоров, которые как раз выходцы из Челябинской области. Будем тоже делать всё, чтобы о них помнили и на их родине в Челябинской области, и здесь в Башкортостане.

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