В Уфе почтили память Зайнуллы Ихсанова

Зайнулла Аминович является уроженцем Челябинской области, где исторически проживали башкиры. Поэтому сегодня много его земляков здесь. И, конечно, сегодня мы посмотрели, что кроме Зайнуллы Аминовича у нас очень много профессоров, которые как раз выходцы из Челябинской области. Будем тоже делать всё, чтобы о них помнили и на их родине в Челябинской области, и здесь в Башкортостане.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы России