В Уфе почтили память Зайнуллы Ихсанова

За круглым столом собрались близкие и ценители трудов ученого. Зайнулла Аминович родился в селе Метелево, сейчас это территория Аргаяшского района Челябинской области. Несмотря на крестьянское происхождение, он всегда тянулся к знаниям, окончил Московский медицинский институт. А позже много лет проработал в Уфе и был ректором Башкирского мединститута. При нем была расширена сеть общежитий, началось строительство корпуса на улице Пушкина в Уфе.
Немалый вклад Зайнулла Ихсанов внес и в культуру. Он писал картины, которые презентовались публике в театре оперы и балета. А также сам ставил художественные пьесы, создавал фантастические рассказы. Сегодня на стене дома, где жил Зайнулла Аминович, открыли мемориальную доску. Это только первый шаг к увековечиванию памяти ученого. В планах у Всемирного курултая башкир — открыть мемориальную доску в Башгосмедуниверситете.