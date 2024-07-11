Юная уфимка выдумала свое похищение

В Уфе 16-летняя девочка выдумала своё похищение, чтобы оправдаться перед мамой и возлюбленным. Об этом сообщает портал Mash Batash.

9 июля девочка пошла на прогулку с друзьями. Во дворах дома по улице Суворова ребята проводили время за распитием спиртных напитков. В один момент девочка отстала от компании, забрела в гаражи, где сильно упала. Она повредила руки, ноги и живот. Девочка позвонила маме и парню и сообщила, что её пытались похитить.