Юная уфимка выдумала свое похищение

В Уфе 16-летняя девочка выдумала своё похищение, чтобы оправдаться перед мамой и возлюбленным. Об этом сообщает портал Mash Batash.

Фото №1 - Юная уфимка выдумала свое похищение

9 июля девочка пошла на прогулку с друзьями. Во дворах дома по улице Суворова ребята проводили время за распитием спиртных напитков. В один момент девочка отстала от компании, забрела в гаражи, где сильно упала. Она повредила руки, ноги и живот. Девочка позвонила маме и парню и сообщила, что её пытались похитить.

Семья девочки тут же обратилась в полицию. Правоохранители всю ночь искали возможных похитителей. Девочку направили в больницу на обследование. Утром подросток пришла в себя и рассказала, что историю про похищение выдумала.

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