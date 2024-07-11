Юная уфимка выдумала свое похищение

В Уфе 16-летняя девочка выдумала своё похищение, чтобы оправдаться перед мамой и возлюбленным. Об этом сообщает портал Mash Batash.
9 июля девочка пошла на прогулку с друзьями. Во дворах дома по улице Суворова ребята проводили время за распитием спиртных напитков. В один момент девочка отстала от компании, забрела в гаражи, где сильно упала. Она повредила руки, ноги и живот. Девочка позвонила маме и парню и сообщила, что её пытались похитить.
Семья девочки тут же обратилась в полицию. Правоохранители всю ночь искали возможных похитителей. Девочку направили в больницу на обследование. Утром подросток пришла в себя и рассказала, что историю про похищение выдумала.