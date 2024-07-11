Башкирский язык теперь можно выучить в мобильном приложении

Сейчас в программе 20 уроков и упражнений. Главные герои в башкирской части приложения — Урал и Айхылу. Аудио, видео, тесты с персонажами народного эпоса «Урал Батыр» позволят пользователям освоить башкирский язык постепенно, переходя с начального уровня на продвинутый. Пока в приложении доступен уровень «А».

«Родной язык» — это приложение для изучения родного языка и культуры с помощью коротких, интерактивных уроков. Проект был создан основателем венчурной стартап-студии Foundarium Вахтангом Тужба и командой из более чем 50 экспертов-лингвистов. В приложении доступно более 10 языков. Среди них — армянский, чеченский, татарский и другие. В приложение загружено 1000 интерактивных уроков и упражнений. Программой пользуются более 100 тысяч человек.