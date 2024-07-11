В Башкирии стартовала многодневная велогонка «Тур России»

Эта гонка должна стать традиционной. По своему уровню и долгожительству так же, как знаменитый «Тур де Франс». У нас должно быть три такие гонки. Поскольку мы сейчас изолированы от проведения международных соревнований, мы должны проводить свои. Чтобы не туда проситься, а чтобы к нам просились иностранные команды.

Юрий Кучерявый, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России