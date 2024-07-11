В Башкирии стартовала многодневная велогонка «Тур России»

Торжественный старт крупному спортивному событию дали на площади Ленина в Уфе. «Тур России» состоит из шести этапов и пройдет по территории двух республик — Башкортостана и Удмуртии. Дистанция велогонки составит 806 километров. В ней примут участие более 100 велогонщиков из 18 регионов России, а также команда из Белоруссии.

Хорошая дистанция, есть этапы по 160 километров, по 170. Есть и горные финиши, то есть будут подъемы. Хорошая гонка будет. Не сказать, что легкая, не спринтерская. У нас людей хватает, чтобы справиться и на равнине, и в горах.

Денис Марчук, участник велогонки «Тур России»

Башкортостан представлен в «Туре России» двумя велогонщиками — Станиславом Стаценко и Егором Хомяковым. Гонка в республике пройдёт на территории Уфы, Чишминского и Иглинского районов. Дистанция на каждом этапе составит от 120 до 160 километров. Общая протяжённость маршрута в регионе — 406 километров. Первый этап гонки стартовал в четверг в селе Кляшево Чишминского района.

Эта гонка должна стать традиционной. По своему уровню и долгожительству так же, как знаменитый «Тур де Франс». У нас должно быть три такие гонки. Поскольку мы сейчас изолированы от проведения международных соревнований, мы должны проводить свои. Чтобы не туда проситься, а чтобы к нам просились иностранные команды.

Юрий Кучерявый, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России
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