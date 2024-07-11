В Башкирии стартовала многодневная велогонка «Тур России»

Торжественный старт крупному спортивному событию дали на площади Ленина в Уфе. «Тур России» состоит из шести этапов и пройдет по территории двух республик — Башкортостана и Удмуртии. Дистанция велогонки составит 806 километров. В ней примут участие более 100 велогонщиков из 18 регионов России, а также команда из Белоруссии.
Башкортостан представлен в «Туре России» двумя велогонщиками — Станиславом Стаценко и Егором Хомяковым. Гонка в республике пройдёт на территории Уфы, Чишминского и Иглинского районов. Дистанция на каждом этапе составит от 120 до 160 километров. Общая протяжённость маршрута в регионе — 406 километров. Первый этап гонки стартовал в четверг в селе Кляшево Чишминского района.