В Уфе увеличат количество электричек из-за перекрытия Шакшинского моста

В Уфе скорректировали работу автобусов и увеличили составность пригородных поездов на время перекрытия Шакшинского моста. Такое решение приняли по итогам мониторинга ситуации в первые два дня после закрытия путепровода. Об этом рассказали в Минтрансе на брифинге. Также чиновники показали, какие работы в данный момент проводятся на переправе.
Строительство должно завершиться в первой половине 2025 года. Об этом сообщил Ратмир Мавлиев, побывав на объекте, который, по его словам, давно «просил» ремонта. Градоначальник осмотрел стройку и проверил качество выполнения работ.
Мост через Уфимку, соединяющий Шакшу и Черниковку, начали реконструировать в июле прошлого года. На данный момент почти завершили работы на половине путепровода. Закрытие моста — вынужденное. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия.
Обсуждение главного вопроса — закрытие Шакшинского моста. Сегодня представители администрации Уфы, пассажирских компаний, подрядных и транспортных организаций встретились с журналистами. На конференции говорили о ходе строительства моста, движения автомобильного и железнодорожного транспорта и объездных путях для автомобилистов.
Движение автобусов специально синхронизировали с расписанием электропоездов, чтобы жители смогли вовремя пересесть на нужный транспорт. Подвоз пассажиров до станции организовали как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы.
Пригородные поезда курсируют с 5 до 22 часов, причем утром и вечером с периодичностью раз в полчаса. Увеличили количество рейсов электротранспорта. Удобство пользования электричкой отмечают и автомобилисты.
Из Иглино электрички начинают курсировать с 5:30 утра. Шаттлы со спортивной — в 6:25. Изменилась схема движения 12 маршрутов, а работа одного — 132-го — временно отменена. Его будут дублировать другие автобусы. Конечно, можно объехать мост и на автомобиле через Восточный выезд — однако это займет больше времени.
Перекрытие движения будет действовать по 24 июля. Накануне Радий Хабиров поручил чиновникам следить за ситуацией с транспортом и информировать жителей о происходящих изменениях.