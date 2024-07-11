В Уфе увеличат количество электричек из-за перекрытия Шакшинского моста

В Уфе скорректировали работу автобусов и увеличили составность пригородных поездов на время перекрытия Шакшинского моста. Такое решение приняли по итогам мониторинга ситуации в первые два дня после закрытия путепровода. Об этом рассказали в Минтрансе на брифинге. Также чиновники показали, какие работы в данный момент проводятся на переправе.

Строительство должно завершиться в первой половине 2025 года. Об этом сообщил Ратмир Мавлиев, побывав на объекте, который, по его словам, давно «просил» ремонта. Градоначальник осмотрел стройку и проверил качество выполнения работ.

Мост находился в предаварийном состоянии. Если бы не было найдено соответствующее финансирование и мы не приступили к работам, то микрорайон рисковал бы вообще остаться без транспортной связи через мост. Для того чтобы ускорить производство работ, мы приняли решение перенести дату перекрытия движения на 9–24 июля. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Мост через Уфимку, соединяющий Шакшу и Черниковку, начали реконструировать в июле прошлого года. На данный момент почти завершили работы на половине путепровода. Закрытие моста — вынужденное. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия.

Обсуждение главного вопроса — закрытие Шакшинского моста. Сегодня представители администрации Уфы, пассажирских компаний, подрядных и транспортных организаций встретились с журналистами. На конференции говорили о ходе строительства моста, движения автомобильного и железнодорожного транспорта и объездных путях для автомобилистов.

Движение автобусов специально синхронизировали с расписанием электропоездов, чтобы жители смогли вовремя пересесть на нужный транспорт. Подвоз пассажиров до станции организовали как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы.

Пригородные поезда курсируют с 5 до 22 часов, причем утром и вечером с периодичностью раз в полчаса. Увеличили количество рейсов электротранспорта. Удобство пользования электричкой отмечают и автомобилисты.

Из Иглино электрички начинают курсировать с 5:30 утра. Шаттлы со спортивной — в 6:25. Изменилась схема движения 12 маршрутов, а работа одного — 132-го — временно отменена. Его будут дублировать другие автобусы. Конечно, можно объехать мост и на автомобиле через Восточный выезд — однако это займет больше времени.