Батутисты из Башкирии завоевали медали на международном уровне

Уфимские батутисты завоевали четыре медали на прошедших международных соревнованиях по прыжкам на батуте. Турнир «Иртышские зори» завершился в Павлодаре. Помимо спортсменов из России, в соревнованиях участвовали батутисты из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Уверенный разбег, чёткий прыжок и красивое исполнение элемента. Мария Гаева готовилась к соревнованиям в Павлодаре очень долго, вставила в новую комбинацию три винта, что помогло ей завоевать первое место в дисциплине «акробатическая дорожка», ещё одну медаль, но уже бронзовую, Мария взяла на «двойном минитрампе».
Ещё две медали на соревнованиях завоевали Камиль Зарипов и Таир Каюмов. Для них это был первый подобный опыт международных соревнований, но ребята собрались и показали новые комбинации, которые до этого не всегда получались и на тренировках.
Всего в Павлодар ездили семь ребят из Башкортостана, но до медалей добрались лишь трое. Остальные четверо вышли в финал, оставшись вне призовой тройки.
Сейчас у спортсменов из Башкортостана будут каникулы до 29 июля, впрочем, даже во время отдыха ребята поддерживают форму и ведут дневник. А дальше подготовка к новому сезону. Нужно отобраться на всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге и первенство страны в Оренбурге. Получится у ребят это сделать или нет, узнаем уже скоро.