Батутисты из Башкирии завоевали медали на международном уровне

Уфимские батутисты завоевали четыре медали на прошедших международных соревнованиях по прыжкам на батуте. Турнир «Иртышские зори» завершился в Павлодаре. Помимо спортсменов из России, в соревнованиях участвовали батутисты из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Уверенный разбег, чёткий прыжок и красивое исполнение элемента. Мария Гаева готовилась к соревнованиям в Павлодаре очень долго, вставила в новую комбинацию три винта, что помогло ей завоевать первое место в дисциплине «акробатическая дорожка», ещё одну медаль, но уже бронзовую, Мария взяла на «двойном минитрампе».

Я очень довольна своим выступлением на соревнованиях, сделала новые комбинации для себя, очень благодарна тренеру, что он помог мне выполнить новые комбинации. Мария Гаева, победитель международных соревнований по прыжкам на батуте

Ещё две медали на соревнованиях завоевали Камиль Зарипов и Таир Каюмов. Для них это был первый подобный опыт международных соревнований, но ребята собрались и показали новые комбинации, которые до этого не всегда получались и на тренировках.

Были там 10 дней, я выполнял рондад, винт, темп, темп, два фляка, винт, сальто. Второе тоже такую же, но с полувинтом. Камиль Зарипов, бронзовый призёр международных соревнований по прыжкам на батуте

Значимые для меня соревнования, большой выезд за границу, запомнилось, что чудом стал призёром, попробовал новые комбинации. Плюс мой конкурент сделал комбинацию чище, все соревнования шел первым, в финале не натянулся и стал вторым. Таир Каюмов, серебряный призёр международных соревнований по прыжкам на батуте

Всего в Павлодар ездили семь ребят из Башкортостана, но до медалей добрались лишь трое. Остальные четверо вышли в финал, оставшись вне призовой тройки.

Я впервые на таких соревнованиях, для меня это было интересно, в том плане, что я никогда не видел, как выступают ребята из этих стран, сейчас я увидел, что они очень много работают, крепкие мальчишки и девчонки. Владислав Килюшев, директор Федерации прыжков на батуте Республики Башкортостан