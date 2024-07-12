В Уфе бойцовский пес укусил пони за губу

В Уфе бойцовский пёс напал на пони. Об этом сообщает портал «Короче, Уфа».
Лошадка паслась на привязи у частого дома. В один момент хозяйка пони и её двухлетний малыш отлучились. Мимо лошадки проходили трое мужчин с бойцовским псом без намордника и поводка. Собака начала бросаться на пони, которая от страха вырвала из земли кол и побежала прямо по оживленной дороге. Хозяин пса не остановил своего питомца. Хозяйке лошадки пришлось ловить пони с ребёнком на руках.
Лошадь получила рану на губе. Владелец пса не спешит выходить на контакт с семьёй пострадавшего пони. Причиненный ущерб он возмещать не намерен.
Хозяйка лошади просит правоохранительные органы проконтролировать ситуацию, ведь бойцовский пёс без намордника – опасность не только для животных.
Фото: «Короче, Уфа».