В Уфе продолжаются соревнования IX Всероссийской летней Универсиады

Сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой стартовал турнир по тхэквондо. В нём принимают участие 70 спортсменов, представляющие 22 вуза нашей страны. Всего на соревнования по тхэквондо приехали атлеты из 14 регионов нашей страны. В основном кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.
Студенческое тхэквондо, если сравнивать его с предыдущими годами, развивается в лучшую сторону, большое спортсменов принимает участие, уровень возрасте, если сравнивать с предыдущими годами, спортсмены больше имели массовые разряды — 1, 2, 3 взрослые, на этой универсиаде спортсмены, имеющие звания МС и КМС.
Студенты из Башкортостана в этих соревнованиях участия не принимают. А вот, например, из Екатеринбурга приехала команда в составе трех спортсменов. В календарном плане тхэквондистов эти соревнования очень важны — ведь совсем скоро состоится чемпионат России и отбор в национальную сборную страны.