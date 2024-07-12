В Уфе продолжаются соревнования IX Всероссийской летней Универсиады

Сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой стартовал турнир по тхэквондо. В нём принимают участие 70 спортсменов, представляющие 22 вуза нашей страны. Всего на соревнования по тхэквондо приехали атлеты из 14 регионов нашей страны. В основном кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

Несмотря на небольшое количество участников, уровень спортсменов достаточно высокий, принимают участие победители и призеры чемпионата России, есть призёр чемпионата мира, есть победитель и призёры первенства Европы.

Павел Пося, главный судья соревнований

Студенческое тхэквондо, если сравнивать его с предыдущими годами, развивается в лучшую сторону, большое спортсменов принимает участие, уровень возрасте, если сравнивать с предыдущими годами, спортсмены больше имели массовые разряды — 1, 2, 3 взрослые, на этой универсиаде спортсмены, имеющие звания МС и КМС.

Студенты из Башкортостана в этих соревнованиях участия не принимают. А вот, например, из Екатеринбурга приехала команда в составе трех спортсменов. В календарном плане тхэквондистов эти соревнования очень важны — ведь совсем скоро состоится чемпионат России и отбор в национальную сборную страны.

Не так много вузов, к сожалению, поддерживает спорт, ребята учатся на кафедре физкультуры, здорово, что приезжают, участвуют, не везде есть поддержка, не всегда имеют возможность.

Алексей Рябов, президент Федерации тхэквондо Свердловской области

Наш центр не пустует ни один час, постоянно проводятся соревнования. Он очень востребован и для проведения таких больших соревнований, именно жителями нашей республики. Все говорят, что наш центр самый лучший.

Рима Баталова, 13-кратная чемпионка паралимпийских игр
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