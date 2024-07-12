В Уфе продолжаются соревнования IX Всероссийской летней Универсиады

Сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой стартовал турнир по тхэквондо. В нём принимают участие 70 спортсменов, представляющие 22 вуза нашей страны. Всего на соревнования по тхэквондо приехали атлеты из 14 регионов нашей страны. В основном кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

Несмотря на небольшое количество участников, уровень спортсменов достаточно высокий, принимают участие победители и призеры чемпионата России, есть призёр чемпионата мира, есть победитель и призёры первенства Европы. Павел Пося, главный судья соревнований

Студенческое тхэквондо, если сравнивать его с предыдущими годами, развивается в лучшую сторону, большое спортсменов принимает участие, уровень возрасте, если сравнивать с предыдущими годами, спортсмены больше имели массовые разряды — 1, 2, 3 взрослые, на этой универсиаде спортсмены, имеющие звания МС и КМС.

Студенты из Башкортостана в этих соревнованиях участия не принимают. А вот, например, из Екатеринбурга приехала команда в составе трех спортсменов. В календарном плане тхэквондистов эти соревнования очень важны — ведь совсем скоро состоится чемпионат России и отбор в национальную сборную страны.

Не так много вузов, к сожалению, поддерживает спорт, ребята учатся на кафедре физкультуры, здорово, что приезжают, участвуют, не везде есть поддержка, не всегда имеют возможность. Алексей Рябов, президент Федерации тхэквондо Свердловской области