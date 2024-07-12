В Уфе открылся Институт фундаментальной медицины

Регенерация клеток, биоимпланты, 3D-печать хрящевой ткани. В Башгосмедуниверситете торжественно открыли Институт фундаментальной медицины. В его составе — шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием. В них будут проводить уникальные исследования в области медицины, биологии, биоинженерии. Радий Хабиров отметил, что развитие фундаментальной науки должно дать импульс и прикладной медицине.

Этим молодым ученым в создании лекарства помогают пауки. Паутина птицеедов успешно восстанавливает поврежденные нервные окончания у лабораторных крыс. Такое стало возможным в новом институте фундаментальной медицины Башгосмедуниверситета. Практику готовятся применить для лечения людей. В перспективе из шелка паутины хотят создать ранозаживляющую повязку и шовный материал. Проект реализуют в рамках программы «Приоритет-2030».

Три вуза республики участвуют в этой программе, для нас это большое достижение. Программа ставит задачи, под эти задачи выделяются финансовые средства. И вот мы сегодня как раз видим институт фундаментальной медицины — это такая лаборатория 21 века, на самом деле, она изучает фундаментальные задачи медицины. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Решение фундаментальных задач помогает получить широкий спектр знаний. Так, в лаборатории морфологии работают сразу в нескольких направлениях. Например, изучают врожденный иммунитет для борьбы с онкологией.

Второй большой задачей мы для себя ставим оцифровку. Оцифровка того, что у нас есть, и мы это назвали как «цифровая база онкологии». Где у нас, помимо гистологических, будут и молекулярно-генетические верификации, спектральный анализ, клинические данные — сейчас это называется Big Data. Влас Щёкин, заведующий лабораторией морфологии института фундаментальной медицины БГМУ

За эти двери зайти может не каждый. В стерильной зоне расположилась лаборатория биопринтинга. Здесь создают импланты для замещения хрящей при их поражении. Во всем ПФО есть лишь два таких биопринтера. Всего лабораторий шесть. В них трудятся, в основном, ученые не старше 39 лет. А в планах — привлечь в новый институт еще больше молодых умов.

Молодые студенты, молодые ученые, они всегда хотят работать на новом оборудовании, участвовать в передовых флагманских проектах. Более того, сегодня Республика Башкортостан — лидер по поддержке молодых ученых. И был даже удивлен вице-премьер Правительства РФ, сколько у нас получателей грантов, молодых ученых федерального уровня. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по науке, образованию и культуре

Останавливаться на этом не планируют. В рамках программы «Приоритет-2030» в Башкортостане разрабатывают проект по созданию научно-производственного центра ядерной медицины. В БГМУ есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров промышленной ядерной медицины в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Одна из особенностей нашего университета, во-первых, он очень большой, 14 тысяч студентов учатся, и это чисто медицинский университет. Он очень большой, в десятке российских университетов поэтому. Плюс еще, что особенно, что он очень наукоемкий. Здесь очень серьезное внимание уделяется именно науке. И именно поэтому здесь мы объединили глазные компетенции, федеральные центры, наш НИИ глазных заболеваний. Когда это все объединяется, то становится сильнее. И вот, пожалуйста, вот такая база. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ведущий вуз не может останавливаться только на подготовке кадров. У него должна быть исследовательская мощь, исследовательская составляющая. И вот она сегодня здесь не то что появилась, она продолжает развиваться, но на современной технической базе. И проект «Приоритет» в этом смысле очень удачно совпал и со стратегией республики, с политикой, позицией руководства института. Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации