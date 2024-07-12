В Башкирии высоко оценили работу геронтологического центра

В республике показали работу геронтологического центра. Члены комитета по охране здоровья Госдумы высоко оценили качество проживания, питания и ухода за пожилыми людьми. Комплекс состоит из двух корпусов. Там заботятся почти о 300 подопечных.

Сейчас идет строительство третьего корпуса. Новое здание по проекту должно стать функционирующей частью центра через несколько месяцев. В оздоровительные программы включат акватерапию. Также там будет отделение для постоянного проживания, зрительный зал, зимний сад и медицинский блок.

В рамках визита в Уфу представители Госдумы посетили и городскую клиническую больницу №13. Ознакомились с работой гериатрического кабинета и оценили работу сотрудников кабинетов профилактики падений и переломов, нарушений памяти. Гости высоко оценили стандарты оказания медицинской помощи и внедрение современных гериатрических технологий, работу по профилактике и диагностике гериатрических синдромов у пожилых пациентов.

В республике есть возможность также взять пожилого человека в семью. Сейчас 118 человек живут в приемных семьях. Со следующей недели в республике стартует новый проект. Поезда заботы отправятся впервые в Зилаирский район. Там будут обслуживать социальные участковые, врачи, сотрудники социальных служб, фонда социального пенсионного страхования, медико-социальной экспертизы, филиала фонда «Защитников Отечества», службы занятости.

Также делегация Госдумы встретилась с ветеранами здравоохранения, участниками СВО, врачами и волонтерами, которые работали в зоне СВО. Сейчас в Красном Луче работает 23-я смена. Медицинскую помощь там оказывают 15 медработников.

Тут мы оказываем медицинскую помощь, в том числе и для мирных граждан, и для наших бойцов. Эти лучшие практики мы показываем Комитету по здравоохранению, конечно, дальше это реальная возможность тиражировать это по Российской Федерации.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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