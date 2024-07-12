В Башкирии завершился второй этап многодневной велогонки «Тур России»

Он проходил по территории Иглинского района. В качестве почётного гостя на мероприятии присутствовал Герой России, космонавт и лётчик-испытатель Андрей Федяев. Перед стартом велогонки участники почтили память героя Великой Отечественной войны Александра Вакульского, возложив цветы к его бюсту.
Велогонка стартовала в селе Калтыманово, а её маршрут пролегал через территорию четырёх сельсоветов до деревни Урунда и обратно. Финишировали спортсмены после прохождения двух кругов в селе Калтыманово.
Третье место завоевал Матвей Болдырев из Санкт-Петербурга, второе — велосипедист из Сестрорецка Артём Гомозков, первое — Мамыр Сташ из Адыгеи, велоклуба «Минск». Общая протяжённость трассы второго этапа велогонок «Тур России» в Иглинском районе составила более 120 километров.