В Башкирии завершился второй этап многодневной велогонки «Тур России»

Огромное спасибо республике, которая разрешила начать гонку именно с Башкортостана. Завтра мы проезжаем последний этап и уезжаем в Удмуртию. На следующий год мы планируем из Удмуртии через Башкортостан уйти за Урал, поэтому гонка должна быть красивой.

Юрий Кучерявый, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России