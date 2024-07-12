В Уфе завершились соревнования IX Всероссийской летней Универсиады по лёгкой атлетике

На протяжении трёх дней 350 лучших студентов выявляли сильнейших в нескольких дисциплинах: метали копьё, прыгали в высоту и с шестом, забегали на различные дистанции.
Настрой Марии Кочановой на очередную высоту как всегда серьёзный. Спортсменка приехала в Уфу в статусе явного фаворита и подтвердила свой класс. В прошлом году она выиграла первенство России, а в этом — недавние игры БРИКС в Казани. Рекорд Марии — 197 сантиметров, впрочем, в Уфе ставить рекорды не пришлось. Конкурентки, несмотря на поддержку, не смогли прыгнуть выше 182 сантиметров, и Кочанова одержала уверенную победу.
В метании копья равных не было Максиму Гаврилову из Санкт-Петербурга. Ещё в своей первой попытке легкоатлет метнул за 60 метров, после чего только улучшал результат. По итогам шести попыток Гаврилов добрался до отметки в 67 метров и 49 сантиметров. Спортсмен готовится к первенству России, которое пройдёт на следующей неделе, там он планирует улучшить свой результат на пять метров.
Соревнования шли на протяжении трёх дней. Легкоатлеты бегали на 100, 200, 400, 800 метров, 1,5 и 3 километра, прыгали с шестом, метали диск и копьё, толкали ядро и преодолевали дистанцию с барьерами и препятствиями. В последний день пошёл сильный дождь, но он не смутил участников турнира.
Победу в общем зачете одержали представители Краснодарского края. Серебряные медали у студентов из Москвы, бронза — у легкоатлетов из Татарстана.