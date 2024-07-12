В Уфе завершились соревнования IX Всероссийской летней Универсиады по лёгкой атлетике

На протяжении трёх дней 350 лучших студентов выявляли сильнейших в нескольких дисциплинах: метали копьё, прыгали в высоту и с шестом, забегали на различные дистанции.

Настрой Марии Кочановой на очередную высоту как всегда серьёзный. Спортсменка приехала в Уфу в статусе явного фаворита и подтвердила свой класс. В прошлом году она выиграла первенство России, а в этом — недавние игры БРИКС в Казани. Рекорд Марии — 197 сантиметров, впрочем, в Уфе ставить рекорды не пришлось. Конкурентки, несмотря на поддержку, не смогли прыгнуть выше 182 сантиметров, и Кочанова одержала уверенную победу.

Из-за погоды рассчитывали, смотрели, прыгать на победу, высоких результатов можно не ждать, потому что очень холодно, универсиада, что два года назад, один день прыжки в высоту — холод и дождь, но я рада, что мы успели до дождя. Мария Кочанова, победитель всероссийской летней универсиады по лёгкой атлетике

В метании копья равных не было Максиму Гаврилову из Санкт-Петербурга. Ещё в своей первой попытке легкоатлет метнул за 60 метров, после чего только улучшал результат. По итогам шести попыток Гаврилов добрался до отметки в 67 метров и 49 сантиметров. Спортсмен готовится к первенству России, которое пройдёт на следующей неделе, там он планирует улучшить свой результат на пять метров.

Я боролся только сам с собой, изначально планировал, что мы с Никитой Насоновым зарубимся, как на прошлой универсиаде, когда по сантиметрам разошлись, хотел прибавлять каждую попытку, но пятую, шестую не сложилось. Максим Гаврилов, победитель Всероссийской летней Универсиады по лёгкой атлетике

Соревнования шли на протяжении трёх дней. Легкоатлеты бегали на 100, 200, 400, 800 метров, 1,5 и 3 километра, прыгали с шестом, метали диск и копьё, толкали ядро и преодолевали дистанцию с барьерами и препятствиями. В последний день пошёл сильный дождь, но он не смутил участников турнира.

Лёгкая атлетика без дождя не может быть, несмотря на то, что где-то дождь, где-то жара, где-то холодно, мы не можем на это ориентироваться, встать, выступить в любую погоду. Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка