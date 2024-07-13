В Башкирии 20-летняя девушка пресекла мошенническую деятельность

Правоохранители Башкирии продолжают расследовать случаи мошенничества и обмана в регионе.
Так, полицейским удалось задержать 16-летнего парня, который стал участником мошеннической схемы. Пять пенсионеров в возрасте от 77 до 93 лет сообщили, что стали жертвами схемы «Ваш родственник попал в ДТП». За деньгами до «откупа» пришёл один и тот же юный парень. Его задержали, а полиции он рассказал, что нашёл работу в интернете. Теперь его ждёт уголовная ответственность.
А 20-летняя жительница Нефтекамска, которая тоже нашла работу в интернете, сразу раскусила злоумышленников. Она взяла первый «заказ». Приехала на указанный адрес. Девушке деньги за откуп отдала испуганная 85-летняя пенсионерка. Женщина вручила курьеру 110 тысяч рублей. Девушка не пошла отдавать деньги мошенникам, а сразу направилась в полицию. За сообщение о мошеннической схеме девушке вручили благодарность от МВД.