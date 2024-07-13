В Башкирии 20-летняя девушка пресекла мошенническую деятельность

Так, полицейским удалось задержать 16-летнего парня, который стал участником мошеннической схемы. Пять пенсионеров в возрасте от 77 до 93 лет сообщили, что стали жертвами схемы «Ваш родственник попал в ДТП». За деньгами до «откупа» пришёл один и тот же юный парень. Его задержали, а полиции он рассказал, что нашёл работу в интернете. Теперь его ждёт уголовная ответственность.