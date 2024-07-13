В Башкирии экстренно эвакуируют детский лагерь

В Кугарчинском районе идёт эвакуация людей из детского оздоровительного центра «Мурадым». Об этом сообщает МЧС региона.
Из-за сильных дождей уровень реки Большой Ик значительно поднялся. Было принято досрочно закрыть смену в лагере.
Первая эвакуация людей началась ещё 12 июля. До 21:00 на автобусах удалось вывезти 49 человек – трёх взрослых и 46 детей. После транспорт уже не смог пройти через реку.
13 июля в 09:30 эвакуация продолжилась. В лагере остались 44 человека, среди которых 31 ребёнок. Они были обеспечены всем необходимым. Оставшихся детей и взрослых перевезли по Большому Ику на надувных моторных лодках, где на другом берегу их ожидали три автобуса.
Видео: МЧС по РБ.