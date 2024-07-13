В Башкирии под стражу отправили мужчину, который истязал детей

Напомним, 14-летний подросток рассказал случайным прохожим о том, что над ним издеваются. Горожане обратились в полицию. Выяснилось, что на территории арендованной квартиры удерживались 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. К ребятам применялись незаконные методы воспитания: пытки, побои, удары, ожоги. Родители детей пребывают на территории России с нарушением миграционного законодательства. Почти все они уроженцы Таджикистана.