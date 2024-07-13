В Башкирии под стражу отправили мужчину, который истязал детей

В Башкирии обнаружили подпольный медресе, где издевались над детьми. В Следственном комитете поделились результатами расследования.

Фото №1 - В Башкирии под стражу отправили мужчину, который истязал детей

Напомним, 14-летний подросток рассказал случайным прохожим о том, что над ним издеваются. Горожане обратились в полицию. Выяснилось, что на территории арендованной квартиры удерживались 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. К ребятам применялись незаконные методы воспитания: пытки, побои, удары, ожоги. Родители детей пребывают на территории России с нарушением миграционного законодательства. Почти все они уроженцы Таджикистана.

Ребят освободили правоохранители. Их поместили в социальные учреждения. Также полицейские задержали двух «воспитателей». Одного из низ поместили в СИЗО до 12 сентября.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ход расследования уголовного дела находится на контроле.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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