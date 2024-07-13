Радий Хабиров посетил семью участника СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров зашел в гости к семье участника СВО Загира Валеева в селе Учалы. Руководитель республики находился сегодня там в рабочей поездке.

Замкомандира разведбатальона Загир Валеев руководил штурмом одного из опорных пунктов ВСУ. Во время боевых действий получил серьезное ранение, но отказался эвакуироваться, чтобы продолжить отдавать команды своим бойцам.

Валеев лечился в госпитале Бурденко в Москве, а сейчас приехал на Родину навестить маму с семьей. Примечательно, что супруга майора, Наталья, также участвовала в боевых действиях в зоне СВО.