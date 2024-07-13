В Уфе повысили единовременную выплату для контрактников

Жители Уфы, которые подпишут контракт и отправятся служить в зону СВО, теперь будут получать единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Она выросла на треть. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Такая мера касается тех, кто подписал контракт с 10 июля. Для этого нужно подать заявление в администрацию своего района по месту жительства или пребывания. По поручению главы республики единовременная выплата контрактникам с 10 июля составляет 505 тысяч рублей. Теперь все выплаты Минобороны, республиканского, муниципального уровней составляют до 1 млн рублей.