Боксёр из Башкирии нокаутировал противника апперкотом

Ещё одна победа Артура Субханкулова. В подмосковном Серпухове завершилась «Ночь чемпионов IBA», в которой нашу республику представлял боксёр Артур Субханкулов. Он встречался с соперником из Танзании Касонго Эбетой. В третьем раунде Субханкулов отправил Касонго в технический нокаут, проведя апперкот.

Это седьмая победа Артура в профессиональной карьере, он по-прежнему не знает поражений. Следующий бой Субханкулова запланирован на август в Уфе, когда он будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA.