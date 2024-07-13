В Уфе прошёл третий этап международной многодневной велогонки «Тур России»

Гонка состоялась в Черниковке, участники преодолевали дистанцию от Парка Победы до спорткомплекса «Биатлон». Всего велосипедисты проехали 11 кругов, в общей сложности — 119 километров.
Старт гонки для Максима Мишанкова из Тюмени сложился неудачно — у него было три закола, и он вынужден был догонять лидирующую группу. За четыре круга до конца гонки понял, что конкуренты устали, и уехал в солидный отрыв. Финишировал Мишанков в гордом одиночестве, опередив ближайших соперников больше чем на две минуты.
Для Мишанкова это была уже вторая победа в рамках «Тура России», первую он одержал несколько дней назад в Чишминском районе. Успешно выступили в Уфе и два совсем молодых гонщика из Санкт-Петербурга — Ярослав Просандеев и Вадим Гречишкин. Обоим парням лишь недавно исполнилось семнадцать лет.
Самой сложной частью уфимской трассы, безусловно, стал подъём от спортивного комплекса «Биатлон» до улицы Комарова. Как и товарищ по команде, Ярослав Просандеев даже не грезил о медалях, но сумел сохранить силы на финиш и доехать вторым. Всё дело в том, что гонщику уже знаком такой тип трасс.
На этом «Тур России» в республике Башкортостан завершён. Напомним, гонки прошли на территории Чишминского и Иглинского районов, а также Уфы. Общая протяжённость маршрута в регионе составила 406 километров. Следующие три этапа состоятся в республике Удмуртия.
Опытный белорусский гонщик Мамыр Сташ по итогам трёх гонок остался с жёлтой майкой лидера, хотя в Уфе выступил не так успешно. Победили молодые, которые до пьедестала добираются не так часто, что они и подтвердили, не совсем справившись с торжественной церемонией гонки.