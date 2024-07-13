В Уфе прошёл третий этап международной многодневной велогонки «Тур России»

Гонка состоялась в Черниковке, участники преодолевали дистанцию от Парка Победы до спорткомплекса «Биатлон». Всего велосипедисты проехали 11 кругов, в общей сложности — 119 километров.

Старт гонки для Максима Мишанкова из Тюмени сложился неудачно — у него было три закола, и он вынужден был догонять лидирующую группу. За четыре круга до конца гонки понял, что конкуренты устали, и уехал в солидный отрыв. Финишировал Мишанков в гордом одиночестве, опередив ближайших соперников больше чем на две минуты.

Трасса очень сложная, эти подъемы, виражи, на последних двух кругах молился, чтобы доехать, очень сложно было. Максим Мишанков, мастер спорта по велоспорту

Для Мишанкова это была уже вторая победа в рамках «Тура России», первую он одержал несколько дней назад в Чишминском районе. Успешно выступили в Уфе и два совсем молодых гонщика из Санкт-Петербурга — Ярослав Просандеев и Вадим Гречишкин. Обоим парням лишь недавно исполнилось семнадцать лет.

Также ехал сзади, работали мужчины постарше, мне маленькому нечего было делать, я решил отсидеться, и на финишную горку, когда старшие наработались, решил дать на финиш. Вадим Гречишкин, мастер спорта по велоспорту

Самой сложной частью уфимской трассы, безусловно, стал подъём от спортивного комплекса «Биатлон» до улицы Комарова. Как и товарищ по команде, Ярослав Просандеев даже не грезил о медалях, но сумел сохранить силы на финиш и доехать вторым. Всё дело в том, что гонщику уже знаком такой тип трасс.

В Уфе я в первый раз, трасса достаточно тяжёлая, но в таких городах, как Ижевск, для меня тяжелее, плюс на лыжероллерных трассах катаюсь с самого детства, это сказалось и сегодня. Ярослав Просандеев, мастер спорта по велоспорту

На этом «Тур России» в республике Башкортостан завершён. Напомним, гонки прошли на территории Чишминского и Иглинского районов, а также Уфы. Общая протяжённость маршрута в регионе составила 406 километров. Следующие три этапа состоятся в республике Удмуртия.

Радуюсь от того, что Всероссийская федерация велоспорта предоставила нам такую честь, сам Тур России проходит впервые, и большие планы у него, вывести на новый уровень, как «Тур де Франс», гонщики посмотрели наши красоты, мы посмотрели всю внутреннюю часть этого тура. Артём Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан