Международная выставка «Иннопром-2024»: итоги для Башкортостана

Башкортостан снова в передовиках. Республика вернула лидерство в рейтинге эффективности промышленной политики. Такие данные привел Минпромторг страны на форуме «Иннопром», который прошел в Екатеринбурге. Позади даже Москва и Московская область. И результат – не случайность, а следствие системной работы. Казалось, только пару лет назад был создан кластер беспилотной авиации, и вот уже в регионе наладили первое в стране производство по выпуску импортозамещенных электродвигателей для дронов. Потенциал оценил и премьер-министр Михаил Мишустин. За счет чего республика все последние годы находится на лидирующих позициях?

То, что раньше можно было приобрести только за рубежом, теперь делают на первом в России специализированном заводе. Уфимское предприятие по серийному выпуску электродвигателей для беспилотников – одно из последних достижений, которое Башкортостан представил на «Иннопроме».

В числе уникальных новинок – многофазная инновационная разработка для нефтегазодобывающих предприятий и макет газотурбинного двигателя. Осматривая достижения региона, премьер-министры России и Беларуси дали высокую оценку Башкортостану как центру развития инноваций.

Спустя два года Башкортостан вновь на вершине в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики. Оценка велась по полусотне различных показателей. По большинству регион обошел Москву и Московскую область.

Это хорошая работа промышленности, обрабатывающей промышленности. У нас очень неплохие макроэкономические показатели, а это важнейший элемент интегрального рейтинга. Но самое главное, наверное, то, что республика все эти годы очень активно пользуется всеми теми мерами поддержки, которые генерируются в недрах Министерства промышленности России и Правительства России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как говорят эксперты, лидерство Башкортостана оказалось возможным благодаря вниманию со стороны региональных властей. Глава республики знает руководителей производств, возникающие вопросы обсуждает с ними напрямую. Руководитель региона зачастую лично сопровождает проекты на всех циклах реализации, вовремя подключая необходимые ресурсы. Помогают в этом «Инвестиционные часы». Только с начала года общая сумма рассмотренных проектов составила 31 млрд рублей. Один из таких – модернизация действующего производства на предприятии «Ойлтиммаш». Это первая и единственная компания в стране, создавшая целый флот оборудования и технологий для ранней добычи нефти и газа.

Действуют широкие возможности для кооперации предприятий. В Башкортостане зарегистрировано 12 индустриальных и 19 технопарков. Еще десять намерены создать на основе государственно-частного партнерства.

В открытии новых производств в регионе, в том числе в формате технопарков, заинтересован автогигант КАМАЗ. Об этом заявил гендиректор на встрече с главой региона. На более высокий уровень выходит и сотрудничество с Росстандартом. В марте прошлого года в Уфе открыли первую в ПФО испытательную лабораторию для продукции легпрома. В рамках нового федерального проекта Башкортостан станет первым регионом, где появится испытательный центр по станкостроению. Инвестиции в проект составят 800 миллионов рублей.