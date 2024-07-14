В башкирском Зауралье продолжается борьба с недобросовестными недропользователями

Первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азат Бадранов сделал предупреждение руководителям горнорудных компаний Хайбуллинского района. Их большегрузы разбивают дороги, а чтобы избежать ответственности, перевозчики снимают номера с машин на пунктах весового контроля. Какими способами будут бороться с нарушителями и с какими просьбами обратились к республиканским властям жители Зауралья?

Протяженность дорог в Хайбуллинском районе – более 550 километров. Но на некоторых участках они больше похожи на лунную поверхность. В погоне за прибылью горнорудные перевозчики работают с перегрузом, при этом замазывая грязью или снимая госномера на пунктах весового контроля. Эта проблема уже не в первый раз поднимается на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.

Поговорили с перевозчиками. Принять меры, чтобы весовой контроль не проезжали с замазанными номерами. Клялись, что не будут так делать, но номера до сих пор закрываются. Договорились, что колоннами не будут ездить, что в жаркую погоду будут ездить в вечернее время. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района

Из-за перегруза многотонные самосвалы разрушают не только дорожное покрытие, но и мосты. Вот только в их ремонт недропользователи вкладываются неохотно. В итоге страдают местные жители. Азат Бадранов поручил в течение месяца выявить все проблемные объекты и решить вопрос. Руководителей горнорудных предприятий также предупредили об ответственности за несвоевременную рекультивацию использованных земель.

Отзыв лицензии для этого вида бизнеса – катастрофа. Поскольку много лет они занимались, для того чтобы получить её, и потерять её из-за того, что ты не соблюдаешь определённые технологические порядки, – это очень глупо. К сожалению, имеются компании, которые делают всё вполсилы, пытаются хитрить. У нас комиссия работает последовательно и систематически, поэтому, думаю, порядки наведём. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

В селе Ургаза Баймакского района первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана провел встречу с жителями Ишмухаметовского, Зилаирского и Татлыбаевского сельсоветов. Встреча прошла в формате вопросов и ответов. Освещение улиц, усиление сотового сигнала, догазификация населенных пунктов, открытие ФАПов и аптек – сельчане смогли озвучить свои самые острые вопросы. Один из них – строительство больницы в селе Ургаза. Местные жители также попросили разобраться с ситуацией, когда вместо бесплатных медицинских процедур их записывают на платные услуги. Азат Бадранов отметил, что даст поручение контрольному управлению Главы Башкортостана выехать на место.

Также один из острых вопросов – ремонт дороги Ургаза – Сибай. Из-за разбитой трассы в населенный пункт перестали приезжать рейсовые автобусы из Баймака. Вторая проблема – ремонт аварийного моста. Сотрудники управления дорожного хозяйства заверили, что ремонтные работы ведутся, но из-за проливных дождей, которые накрыли Зауралье, пришлось отстать от графика, чтобы не нарушить технологию. Также будут выполнены и другие социальные обязательства, о которых говорил Глава Башкортостана во время рабочих поездок в Баймакский район.

Все поручения и обещания Главы Республики Башкортостан последовательно выполняются. Мы сами пережили пандемию, СВО. И некоторые проекты сдвигаются вправо. Но всё равно строятся клубы. Но, конечно, основная поддержка уходит на СВО. Однако последовательно все поручения главы делаются, отменять их никто не будет. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Результат работы жители видят сами. Изменения в лучшую сторону начались с 2018, говорят они. В текущем году в Ургазе откроют двухэтажный клуб, о котором просили сельчане. А через пару недель начнется строительство нового водопровода.

Геологоразведку сделали нового месторождения воды. Питьевая вода хорошего качества. С Ишмухаметовского сельсовета будет тянуться в село Ургаза. Протяженность труб составит 37 км. По всем улицам, по всем домам. В конце месяца подрядчик уже зайдет на работы. И дай бог, что после этого проблем с водой у наших жителей не будет. Ильгиз Юнусбаев, глава Зилаирского сельского поселения