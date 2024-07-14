В башкирском Зауралье продолжается борьба с недобросовестными недропользователями

Первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азат Бадранов сделал предупреждение руководителям горнорудных компаний Хайбуллинского района. Их большегрузы разбивают дороги, а чтобы избежать ответственности, перевозчики снимают номера с машин на пунктах весового контроля. Какими способами будут бороться с нарушителями и с какими просьбами обратились к республиканским властям жители Зауралья?
Протяженность дорог в Хайбуллинском районе – более 550 километров. Но на некоторых участках они больше похожи на лунную поверхность. В погоне за прибылью горнорудные перевозчики работают с перегрузом, при этом замазывая грязью или снимая госномера на пунктах весового контроля. Эта проблема уже не в первый раз поднимается на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.
Из-за перегруза многотонные самосвалы разрушают не только дорожное покрытие, но и мосты. Вот только в их ремонт недропользователи вкладываются неохотно. В итоге страдают местные жители. Азат Бадранов поручил в течение месяца выявить все проблемные объекты и решить вопрос. Руководителей горнорудных предприятий также предупредили об ответственности за несвоевременную рекультивацию использованных земель.
В селе Ургаза Баймакского района первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана провел встречу с жителями Ишмухаметовского, Зилаирского и Татлыбаевского сельсоветов. Встреча прошла в формате вопросов и ответов. Освещение улиц, усиление сотового сигнала, догазификация населенных пунктов, открытие ФАПов и аптек – сельчане смогли озвучить свои самые острые вопросы. Один из них – строительство больницы в селе Ургаза. Местные жители также попросили разобраться с ситуацией, когда вместо бесплатных медицинских процедур их записывают на платные услуги. Азат Бадранов отметил, что даст поручение контрольному управлению Главы Башкортостана выехать на место.
Также один из острых вопросов – ремонт дороги Ургаза – Сибай. Из-за разбитой трассы в населенный пункт перестали приезжать рейсовые автобусы из Баймака. Вторая проблема – ремонт аварийного моста. Сотрудники управления дорожного хозяйства заверили, что ремонтные работы ведутся, но из-за проливных дождей, которые накрыли Зауралье, пришлось отстать от графика, чтобы не нарушить технологию. Также будут выполнены и другие социальные обязательства, о которых говорил Глава Башкортостана во время рабочих поездок в Баймакский район.
Результат работы жители видят сами. Изменения в лучшую сторону начались с 2018, говорят они. В текущем году в Ургазе откроют двухэтажный клуб, о котором просили сельчане. А через пару недель начнется строительство нового водопровода.
По поручению Главы Башкортостана систематическая работа по развитию Зауралья будет продолжена. Руководителям муниципалитета и сельсоветов поручено активнее работать с населением, потому что большинство вопросов решаемы на местном уровне. Что же касается недропользователей и выполнения ими их же обязанностей по рекультивации использованных земель – эти вопросы продолжают оставаться на особом контроле межведомственной комиссии.