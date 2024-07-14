Шакшинский мост закрыт: как изменилось движение транспорта в Уфе

В Уфе на две недели закрыли Шакшинский мост. Это время необходимо для подготовки и укладки нового асфальта на одной стороне моста. А другую часть уже начали освобождать от старого покрытия. По сути, здесь идет перестройка путепровода. Тем временем изменилась схема движения транспорта в столице. Речь про 12 автобусных маршрутов. Пассажиров теперь подвозят прямо до железнодорожной станции, чтобы люди могли воспользоваться городской электричкой. Вагонов стало больше, а расписание обоих видов транспорта синхронизировали.

В первый день закрытия моста на станции «Шакша» людей гораздо больше, чем обычно. И многие из них впервые садятся в городскую электричку. Удобство пользования электричкой уже оценили и автомобилисты.

К слову, движение автобусов специально синхронизировали с расписанием электропоездов, чтобы уфимцы могли вовремя пересесть на нужный транспорт. Подвоз пассажиров до станции организовали как со стороны Иглино, так и со стороны города.

Тех, кто едет в северную часть столицы, на станции «Спортивная» ждут так называемые шаттлы. Это специальные автобусы, которые курсируют каждые 15 минут через ДК «УМПО» до Колхозного рынка в Черниковке. Их стоянку организовали прямо рядом с ж/д путями.

В администрации Уфы сообщили, что ежедневно автобусы со стороны Иглино в направлении станции «Шакша» начинают курсировать с 5:30 ч. Первая электричка со станции уходит в 6:20. Изменилась схема движения 12 маршрутов, а работа одного, 132-го, временно отменена. Его будут дублировать другие автобусы. Конечно, можно объехать мост и на автомобиле, однако это займет больше времени.

Мост через Уфимку, соединяющий Шакшу и Черниковку, начали реконструировать в июле прошлого года. Завершить работы по плану должны в первой половине 2025-го. Полное закрытие моста – мера вынужденная. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальта.