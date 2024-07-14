В Башкирии дроны помогают фермерам вести хозяйство

Фермер в Стерлибашевском районе удобряет и обрабатывает поля при помощи дронов. Вадим Кинзябузов начал осваивать эти передовые технологии в сельском хозяйстве в прошлом году. Его техника подключена к системе ГЛОНАСС, а посев семян осуществляется по современной системе без вспашки поля.

Перед тем как поднять дрон в небо, его сначала тестируют на земле. После этого через специальное приложение дрону отправляют задание с параметрами на обработку полей. Беспилотник сам выбирает маршрут, может двигаться с максимальной скоростью 13 метров в секунду, а его бак вмещает 40 литров химикатов. При этом квадрокоптер сам регулирует подачу жидкости согласно своей скорости полета, поэтому распыление всегда равномерное.

Фермер уверен, что будущее – за беспилотными технологиями. У коптера масса преимуществ. Во-первых, технологические операции можно проводить, не повреждая посевы колесами, одновременно получая представление, каким участкам нужно особое внимание. Во-вторых, возможность обработки высокостебельных культур, а также растений на болотистых участках. В-третьих, высокое качество обработки происходит благодаря тому, что капли проникают вихревыми потоками в самый стеблестой.

В хозяйстве также используют технологию прямого посева. Это система no-till. Семена вносятся в неподготовленную почву без ее предварительной обработки. Поверхность закрывается мульчей. Таким образом лучше сохраняются плодородие земельных участков и влага, предотвращается эрозия. Эта технология помогает получить стабильный урожай – на таком поле он выше, чем на площади с традиционной обработкой.

В этом году посеяны семена рапса, льна, яровой и озимой пшеницы, подсолнечника. Это примерно четыре гектара. Начать уборку планируют с 20 августа. Сейчас идет подготовка. Ремонтируется техника, строятся новые склады. За ходом работ фермер следит через компьютер. Специальная система показывает состояние техники, в частности, двигателя, а также температуру масла, уровень топлива. Позволяет отследить, когда водители вышли на работу и сколько часов ездят.

В администрации Стерлибашевского района проводят собрания, личные встречи с предпринимателями для внедрения на производстве передовых технологий. Специалисты уверены, что необходимо перенимать самые лучшие практики, которые есть в других районах и соседних регионах.