Контрактники из Башкирии могут получить до 1 млн рублей

С 10 июля глава республики принял решение о существенном увеличении республиканской выплаты для всех, кто поступает на военную службу по контракту. С 10 июля она составляет 505 тысяч рублей. Кроме того, главы муниципальных образований Республики Башкортостан также увеличили выплаты от муниципалитетов. Естественно, максимальный рост в ГО г. Уфа.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан