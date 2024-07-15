Контрактники из Башкирии могут получить до 1 млн рублей

Для контрактников СВО из Башкортостана размер единовременной выплаты вырос до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, составляющей 505 тысяч, и выплат, которые при заключении контракта предоставляют Минобороны России и муниципалитеты. Таким образом, с 10 июля бойцы, подписавшие контракт на службу, единовременно получат до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее контрактникам единовременно выплачивали 205 тысяч рублей, а в совокупности с доплатами администрации городов и районов сумма составляла 600 тысяч. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».

С 10 июля глава республики принял решение о существенном увеличении республиканской выплаты для всех, кто поступает на военную службу по контракту. С 10 июля она составляет 505 тысяч рублей. Кроме того, главы муниципальных образований Республики Башкортостан также увеличили выплаты от муниципалитетов. Естественно, максимальный рост в ГО г. Уфа.

Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан
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