В Башкирии прошёл IV фестиваль чувашской культуры «Уяв»

Мелодия гармони и праздник лета. В Аургазинском районе состоялся IV фестиваль чувашской культуры «Уяв». Народный праздник традиционно проводится в период между окончанием посевных работ и сбором урожая. Среди участников не только фольклорные коллективы республики, но и гости из Москвы, Пензы, Чувашии.

Встреча гостей у чувашского народа проходит по-особенному. Пока не обойдёшь все юрты, без угощений и танцев не отпустят. Фестиваль «Уяв» собрал порядка 50 чувашских творческих коллективов и солистов из многих регионов страны. В этот день среди них проводился конкурс. Жюри выбирало лучших из лучших.

А вот после костюмированного парада наступает время хоровода — обычая, составляющего основу праздника «Уяв». Таким образом в стародавние времена чуваши просили Бога о хорошем урожае.

На фестивале была развернута экспозиция предметов быта и ремесленных поделок. Этнографическая площадка познакомила гостей с национальными традициями. Здесь можно было узнать о старинных промыслах, обычаях и культуре чувашского народа.

Аургазинский район считается центром чувашской культуры. В Башкортостане проживают более 100 тысяч представителей этого народа. Нынешний фестиваль был организован на средства из бюджета республики.