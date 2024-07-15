В Башкирии определили самое спортивное село

Чемпионский край. Самым спортивным селом Башкортостана можно назвать деревню Абдулмамбетово Бурзянского района. Активное участие в спортивных состязаниях и сдаче нормативов ГТО принимают и дети, и молодежь, а также представители старшего поколения. Также в 2016 году в Абдулмамбетово на грант главы Башкортостана была открыта спортивная площадка.
Каждое утро Рафаэля Фаткуллина начинается с тренировок. Ветеран труда живет под девизом «В движении — благополучие». Ведёт здоровый образ жизни, участвует в спортивных соревнованиях. Рафаэль Фаткуллин является одним из самых пожилых людей, который сдал нормативы ГТО в Бурзянском районе. Как говорит Рафаэль Фаткуллин, может выполнить показатели тех, кто моложе его.
Также в этом году в Абдулмамбетово на грант Главы Башкортостана открыли специальную спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО. Современные сооружения установлены в рамках проекта «Спорт — в родную деревню». Неслучайно площадка была открыта именно в Абдулмамбетово. Это деревня любителей спорта, настоящий чемпионский край.
Абдулмамбетовцы показывают высокие показатели по разным видам спорта, как на региональном, так и на российском уровне. Буквально на днях школьники из Абдулмамбетово завоевали путевку на первенство мира по борьбе куреш.
Абдулмамбетово, или в просторечии Кипчак, является прекрасным примером приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни. В 2015 году деревня была удостоена звания «Лучшей школы развития физической культуры и спорта России». В будущем абдулмамбетовцы горят желанием построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Это позволит улучшить спортивные показатели деревни.