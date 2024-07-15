В Башкирии определили самое спортивное село

Чемпионский край. Самым спортивным селом Башкортостана можно назвать деревню Абдулмамбетово Бурзянского района. Активное участие в спортивных состязаниях и сдаче нормативов ГТО принимают и дети, и молодежь, а также представители старшего поколения. Также в 2016 году в Абдулмамбетово на грант главы Башкортостана была открыта спортивная площадка.

Каждое утро Рафаэля Фаткуллина начинается с тренировок. Ветеран труда живет под девизом «В движении — благополучие». Ведёт здоровый образ жизни, участвует в спортивных соревнованиях. Рафаэль Фаткуллин является одним из самых пожилых людей, который сдал нормативы ГТО в Бурзянском районе. Как говорит Рафаэль Фаткуллин, может выполнить показатели тех, кто моложе его.

Также в этом году в Абдулмамбетово на грант Главы Башкортостана открыли специальную спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО. Современные сооружения установлены в рамках проекта «Спорт — в родную деревню». Неслучайно площадка была открыта именно в Абдулмамбетово. Это деревня любителей спорта, настоящий чемпионский край.

Абдулмамбетовцы показывают высокие показатели по разным видам спорта, как на региональном, так и на российском уровне. Буквально на днях школьники из Абдулмамбетово завоевали путевку на первенство мира по борьбе куреш.