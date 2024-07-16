В Гафурийском районе Башкирии открыли мемориал погибшим фронтовикам

В селе Кулканово Гафурийского района открыли мемориал памяти односельчан, погибших в Великой Отечественной войне. Более 170 кулкановцев отправились защищать Родину. Домой вернулась лишь треть.
Новый мемориал появился возле здания сельского клуба. На плитах выбиты имена защитников. На фронт уходили целыми семьями. В день открытия прошло возложение цветов. Кроме того, жители деревни высадили вокруг мемориала саженцы ели, тем самым заложив будущую Аллею Победы. В будущем здесь намерены установить освещение. Новый мемориал станет местом проведения патриотических мероприятий.
Новый мемориал в Кулканово появился благодаря Фонду президентских грантов. Проект «Память жива» стал победителем. Часть средств – грантовые деньги, а часть собрали сами жители, подключились и спонсоры. К слову, на открытии администрация и совет района поощрили наиболее активных участников проекта. Кроме того, подарки от фонда «Табын» вручили детям войны.