В Гафурийском районе Башкирии открыли мемориал погибшим фронтовикам

В селе Кулканово Гафурийского района открыли мемориал памяти односельчан, погибших в Великой Отечественной войне. Более 170 кулкановцев отправились защищать Родину. Домой вернулась лишь треть.

Новый мемориал появился возле здания сельского клуба. На плитах выбиты имена защитников. На фронт уходили целыми семьями. В день открытия прошло возложение цветов. Кроме того, жители деревни высадили вокруг мемориала саженцы ели, тем самым заложив будущую Аллею Победы. В будущем здесь намерены установить освещение. Новый мемориал станет местом проведения патриотических мероприятий.