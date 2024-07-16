В Башкирии пьяный юноша избил пожилую пару

22 июня в Иглинском районе зафиксировали нападение на пожилую пару. В полицию обратилась 72-летняя жительница села Нижние Лемезы.
Выяснилось, что во двор пары пенсионеров проник пьяный 19-летний односельчанин. Он потребовал от соседей алкоголь. Пенсионеры отказали юноше, тогда он накинулся на них с кулаками и избил.
Пострадавшим выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас материалы в отношении 19-летнего сельчанина направлены в территориальное подразделение Следкома России для принятия процессуального решения по фактам причинения телесных повреждений и нарушения неприкосновенности жилища.