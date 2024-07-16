В Башкирии прошел фольклорный праздник «Съезд рода Кошсо»

В Мечетлинском районе прошел II Межрегиональный фольклорный праздник «Съезд рода Кошсо». Его приурочили к Году семьи в стране, Году молодёжи Всемирного Курултая башкир и 270-летию со дня рождения национального героя республики Салавата Юлаева.

По сути, на поляне прошел сабантуй со множеством конкурсов и соревнований. На сцене также подвели итоги конкурса «Образцовая семья рода Кошсо». Победителям в разных номинациях вручили призы. Конкурс «Красавица рода Кошсо» собрал шесть участниц. Их ждали не только творческие задания, но и проверка меткости в стрельбе из лука.