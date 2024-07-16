В Уфе ветераны ВК «Урал» посетили исправительную колонию

Ветераны волейбольного клуба «Урал» посетили исправительную колонию №3 уголовно-исполнительного ведомства республики. В товарищеских матчах приняли участие осуждённые и сотрудники администрации учреждения.
До начала мероприятия его участники провели разминку. Ветераны команды «Урал» провели мастер-класс для всех желающих, поделились опытом и секретами мастерства. По результатам всех игр первое место заняла команда сотрудников администрации исправительного учреждения. Второе место у команды осужденных. Третьими стали ветераны «Урала».
В завершение встречи все участники были награждены памятными медалями и подарками.