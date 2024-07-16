В Уфе ветераны ВК «Урал» посетили исправительную колонию

До начала мероприятия его участники провели разминку. Ветераны команды «Урал» провели мастер-класс для всех желающих, поделились опытом и секретами мастерства. По результатам всех игр первое место заняла команда сотрудников администрации исправительного учреждения. Второе место у команды осужденных. Третьими стали ветераны «Урала».