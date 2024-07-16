В Уфе таксист спас пассажирку от телефонных мошенников

В столице республики удалось предотвратить случай мошенничества. Жительница Уфы едва не попалась на удочку аферистов, однако средства женщины успел спасти таксист.

Неизвестные позвонили уфимке и представились сотрудниками кол-центра мобильного оператора. Мошенники пытались овладеть средствами потерпевшей. Все действия сопровождались телефонными звонками и SMS-сообщениями. На помощь пришел таксист, который случайно услышал телефонный разговор, когда Светлана направлялась к терминалу.

Я вызываю такси, еду, на связи с ними, и водитель мне говорит: «Положите трубку, вас разводят мошенники». И только после этого до меня стало доходить. Он снялся с линии, и мы поехали в отделение полиции. Там я написала заявление. Пусть на моем примере все знают, что уходят огромные суммы, будьте бдительны – все очень убедительно.

Светлана Гайсина, потерпевшая

В республике наблюдается рост случаев дистанционного мошенничества. Ежедневно в МВД обращаются граждане с заявлениями о подобных преступлениях. Важно отметить, что сотрудники некоторых банков, заметив подозрительные действия клиентов при оформлении кредитов, пытаются их остановить, разъясняя потенциальную опасность. В некоторых случаях банки предотвращают перевод денежных средств мошенникам.

Если вам звонят люди, представляющиеся сотрудниками банка, телефонной компании, Госуслуг и так далее, необходимо прервать разговор, найти официальный телефон и позвонить по нему.

Екатерина Бесулина, следователь по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Уфе
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