В Уфе таксист спас пассажирку от телефонных мошенников

Если вам звонят люди, представляющиеся сотрудниками банка, телефонной компании, Госуслуг и так далее, необходимо прервать разговор, найти официальный телефон и позвонить по нему.

Екатерина Бесулина, следователь по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Уфе