В Уфе таксист спас пассажирку от телефонных мошенников

В столице республики удалось предотвратить случай мошенничества. Жительница Уфы едва не попалась на удочку аферистов, однако средства женщины успел спасти таксист.
Неизвестные позвонили уфимке и представились сотрудниками кол-центра мобильного оператора. Мошенники пытались овладеть средствами потерпевшей. Все действия сопровождались телефонными звонками и SMS-сообщениями. На помощь пришел таксист, который случайно услышал телефонный разговор, когда Светлана направлялась к терминалу.
В республике наблюдается рост случаев дистанционного мошенничества. Ежедневно в МВД обращаются граждане с заявлениями о подобных преступлениях. Важно отметить, что сотрудники некоторых банков, заметив подозрительные действия клиентов при оформлении кредитов, пытаются их остановить, разъясняя потенциальную опасность. В некоторых случаях банки предотвращают перевод денежных средств мошенникам.