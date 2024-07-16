Карта «Прибыль» Уралсиба вновь возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых карт

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток и порядок их начисления, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнёров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.