В Дёмском районе Уфы проводят капремонт школ

Усиленная система безопасности, обновленные крыши, ограждения с системой доступа. В Башкортостане продолжается программа модернизации систем образования. За два года существования проекта благодаря федеральной поддержке в республике было отремонтировано 140 школьных зданий. Обновляют и детские сады. Например, в Дёмском районе Уфы благодаря финансированию из республиканского и городского бюджетов этим летом обновят шесть образовательных учреждений.

На стенах, потолке и окнах тянутся новые провода. Именно они защитят школьные коридоры и кабинеты от проникновения. Эту систему защиты в общеобразовательном учреждении Дёмского района столицы устанавливают благодаря победе в конкурсном отборе. На реализацию проекта из республиканского и городского бюджетов выделено более 2 млн рублей. Установку оборудования начали почти две недели назад, на сегодняшний день выполняются работы по монтажу кабельных трасс и укладке линий.

А это территория детского сада № 115. Здесь более 10 лет не было капремонта крыши. Но время пришло и на обновление кровли из городского бюджета выделили более 3 млн рублей. На сегодняшний день в рамках модернизации системы образования в Дёмском районе Уфы ремонтируются шесть учреждений.