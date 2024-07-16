Радий Хабиров вручил семье Янышевых медаль «Родительская доблесть»

Семья Янышевых из Архангельского района награждена медалью «Родительская доблесть». Награды 15 многодетным семьям вручил руководитель республики Радий Хабиров на празднике семьи, любви и верности в Бирске. Янышевы не делили сыновей и дочерей ни на своих, ни на чужих детей. Они видят во всех равных.

Взаимопомощь — основное правило семьи. Они убеждены, что ребенок, воспитанный с любовью и заботой, является основой здорового общества. У Райсы и Булата Янышевых четверо детей. В 2007 году они взяли под свое крыло брата и сестру Леонида и Светлану, которые воспитывались в детдоме. Четыре месяца назад они взяли под опеку ещё двоих ребят — Карину и Дамира. Сейчас Янышевы воспитывают 15 детей.

С 1996 по 2007 год Райса Ягафаровна работала в детском саду, а теперь и свой дом как дошкольное учреждение. Булат Ишбулдинович служил в Афганистане, награжден медалями. Более 20 лет занимается пчеловодством.

Многодетная семья Янышевых награждена медалью «Родительская доблесть» в Бирске на празднике День семьи, любви и верности. Награду они получили из рук руководителя республики Радия Хабирова и его супруги Каринэ Владимировны. Поездка в Бирск и выход на большую сцену оставили у ребят самые теплые воспоминания.

Янышевы активно участвуют в мероприятиях различного уровня. Райса Ягафаровна дает консультации приемным семьям. Рассказывает о мерах государственной поддержки. Субсидии, отдых и лечение. В частности, приемные дети в августе будут отдыхать в лагере. Многодетная семья — это основа жизни нашей страны, нашей нации, говорит руководитель региона Радий Хабиров.