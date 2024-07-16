Стало известно, когда в Уфе откроется колоннада на набережной Белой

Величественная и символичная. Такой будет колоннада, которую возводят в Уфе. 12-метровое сооружение станет по сути вратами на набережную Белой. Точная копия колоннады в г. Сухуми и станет символом дружбы народов Башкортостана и Абхазии.

Пока одни рабочие работают с металлом, другие заливают бетон внутрь колонн. В скором времени здесь приступят к устройству монолитной балки. Нижняя часть колоннады уже дает представление о том, каким будет сооружение. Оно будет облицовано натуральным камнем, который везут из Киргизии.

На сегодняшний день поставлено около 70% всех каменных изделий. В ближайшее время ожидаем оставшиеся материалы. Общая номенклатура составляет более 300 видов элементов. Рустем Ахметов, технический директор подрядной организации

Размер сооружения составит около 12 метров в высоту. Длина — около 30. Ширина достигнет 6 метров. Она будет точной копией колоннады в г. Сухуми. Колоннада станет одним из главных украшений набережной, сооружение будет смотреться величественно как с берега, так и с палубы теплохода. Люди с нетерпением ждут открытия колоннады.

В прошлом году в День республики в основание будущей колоннады первый камень заложили Глава республики Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания. Тогда и было объявлено, что сооружение станет символом дружбы народов Башкортостана и республики Кавказа. Символично, что колоннада появится рядом с монументом дружбы.

Вот позади вас перед нами Монумент Дружбы. Его воздвигли к 400-летию дружбы башкирского и русского народов. И сейчас мы закладываем очередную страничку дружбы. Это будет знак вечной дружбы наших народов. Нам есть чем гордиться и есть что хранить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Я с большим удовольствием приехал в вашу замечательную республику для того, чтобы принять участие в этноцеремонии. Появится еще одно место, которое будет вызывать положительные эмоции. Низкий поклон за ту поддержку, которую народ Башкортостана оказывал Абхазии. Аслан Бжания, президент Республики Абхазия

А ведь Башкортостан и Абхазию связывает дружба длиною более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. А уже в 90-е Башкирия протянула руку помощи братскому народу, оказывая им гуманитарную помощь.

Республика Башкортостан оказала всемерную содействие в условиях абхазско-грузинского конфликта в виде продовольствия, подготовки специалистов. И эта тенденция и тренд сохраняется и сейчас. Колоннады и памятники — они, конечно, несут определенные затраты. Но воспитывают существующие и будущие поколения людей своим присутствием. Айтуган Акманов, главный научный сотрудник Института башкирской энциклопедии, доктор исторических наук, профессор

Чувство действительно братское к башкирскому народу. Когда нам стало тяжело, Грузия напала, война пришла к нам, они действительно были рядом с нашим лидером, всячески помогали. Нам нужны были врачи, работники культуры, искусства. Мы посылали туда на учебу на бесплатной основе не только обучать врача и режиссера, но и воспитывать. Это огромная благодарность. Кесоу Хагба, народный артист Абхазии