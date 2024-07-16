Стало известно, когда в Уфе откроется колоннада на набережной Белой

Величественная и символичная. Такой будет колоннада, которую возводят в Уфе. 12-метровое сооружение станет по сути вратами на набережную Белой. Точная копия колоннады в г. Сухуми и станет символом дружбы народов Башкортостана и Абхазии.
Пока одни рабочие работают с металлом, другие заливают бетон внутрь колонн. В скором времени здесь приступят к устройству монолитной балки. Нижняя часть колоннады уже дает представление о том, каким будет сооружение. Оно будет облицовано натуральным камнем, который везут из Киргизии.
Размер сооружения составит около 12 метров в высоту. Длина — около 30. Ширина достигнет 6 метров. Она будет точной копией колоннады в г. Сухуми. Колоннада станет одним из главных украшений набережной, сооружение будет смотреться величественно как с берега, так и с палубы теплохода. Люди с нетерпением ждут открытия колоннады.
В прошлом году в День республики в основание будущей колоннады первый камень заложили Глава республики Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания. Тогда и было объявлено, что сооружение станет символом дружбы народов Башкортостана и республики Кавказа. Символично, что колоннада появится рядом с монументом дружбы.
А ведь Башкортостан и Абхазию связывает дружба длиною более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. А уже в 90-е Башкирия протянула руку помощи братскому народу, оказывая им гуманитарную помощь.
Дружба развивается. По поручению Радия Хабирова, проект «Башкирское долголетие. Туризм» заработал в новом направлении. Для граждан старшего поколения теперь есть возможность посетить Абхазию. В день празднования юбилея столицы запланировано торжественное открытие колоннады. Которая станет по сути порталом дружбы, соединяя Уфу и Сухуми.