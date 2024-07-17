Врачи Уфы помогли мальчику с проблемным мочевым пузырём

В Уфе врачи больницы №17 помогли 11-летнему пациенту с проблемным мочеиспусканием. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения региона.
У мальчика наблюдалось затрудненное мочеиспускание с ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря. После проведения необходимых исследований был выявлен дивертикул размером 23×13×15 мм. Дивертикул — это мешковидное выпячивание стенки мочевого пузыря.
Урологи провели малоинвазивную операцию и удалили патологическое образование с ушиванием стенки мочевого пузыря. Операция прошла успешно. Юный пациент чувствует себя хорошо.
Фото: министерство здравоохранения РБ.