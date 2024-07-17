Врачи Уфы помогли мальчику с проблемным мочевым пузырём

В Уфе врачи больницы №17 помогли 11-летнему пациенту с проблемным мочеиспусканием. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Фото №1 - Врачи Уфы помогли мальчику с проблемным мочевым пузырём

У мальчика наблюдалось затрудненное мочеиспускание с ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря. После проведения необходимых исследований был выявлен дивертикул размером 23×13×15 мм. Дивертикул — это мешковидное выпячивание стенки мочевого пузыря.

Урологи провели малоинвазивную операцию и удалили патологическое образование с ушиванием стенки мочевого пузыря. Операция прошла успешно. Юный пациент чувствует себя хорошо.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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