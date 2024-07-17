Врачи Уфы помогли мальчику с проблемным мочевым пузырём

У мальчика наблюдалось затрудненное мочеиспускание с ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря. После проведения необходимых исследований был выявлен дивертикул размером 23×13×15 мм. Дивертикул — это мешковидное выпячивание стенки мочевого пузыря.