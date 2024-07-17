Глава Башкирии встретился с участниками молодёжного форума для инвалидов по слуху

Радий Хабиров встретился со слабослышащей молодежью. IX Всероссийский форум для инвалидов по слуху стартовал 12 июля в парке «Патриот». Участники из 67 регионов слушают лекции и проходят тренинги, принимают участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.

Накануне во время дискуссии «Диалог без галстуков» ребята смогли задать вопросы главе региона. В свою очередь Радий Хабиров пообещал, что вся слабослышащая молодежь Башкортостана получит качественное образование и помощь с устройством на работу.

Приятно, что они приехали в хорошем настроении. Здесь хорошие условия, всех накормили. Самое главное, что здесь представлены 67 регионов, и они даже предложили здесь сделать центр неслышащей молодежи. Конечно, мы все ради них отдадим: и помещение выделим, и пусть они лагерь здесь проводят, и общаются, и «Гонку героев» бегут. Всероссийское общество глухих – это важнейшая организация, она представляет интересы большого сообщества.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями