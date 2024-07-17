Глава Башкирии встретился с участниками молодёжного форума для инвалидов по слуху

Радий Хабиров встретился со слабослышащей молодежью. IX Всероссийский форум для инвалидов по слуху стартовал 12 июля в парке «Патриот». Участники из 67 регионов слушают лекции и проходят тренинги, принимают участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.
Накануне во время дискуссии «Диалог без галстуков» ребята смогли задать вопросы главе региона. В свою очередь Радий Хабиров пообещал, что вся слабослышащая молодежь Башкортостана получит качественное образование и помощь с устройством на работу.