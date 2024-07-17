Глава Башкирии встретился с участниками молодёжного форума для инвалидов по слуху

Приятно, что они приехали в хорошем настроении. Здесь хорошие условия, всех накормили. Самое главное, что здесь представлены 67 регионов, и они даже предложили здесь сделать центр неслышащей молодежи. Конечно, мы все ради них отдадим: и помещение выделим, и пусть они лагерь здесь проводят, и общаются, и «Гонку героев» бегут. Всероссийское общество глухих – это важнейшая организация, она представляет интересы большого сообщества.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан