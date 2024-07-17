Константин Толкачев с рабочим визитом посетил Абзелиловский район

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев с рабочим визитом посетил Абзелиловский район. Он встретился с местными жителями, обсудил проблемы и вопросы.

К работе присоединился и председатель Конституционного совета республики Хайдар Валеев. В режиме видеосвязи на вопросы жителей отвечали и представители различных республиканских министерств и ведомств.