Константин Толкачев с рабочим визитом посетил Абзелиловский район

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев с рабочим визитом посетил Абзелиловский район. Он встретился с местными жителями, обсудил проблемы и вопросы.

К работе присоединился и председатель Конституционного совета республики Хайдар Валеев. В режиме видеосвязи на вопросы жителей отвечали и представители различных республиканских министерств и ведомств.

Также Константин Толкачев посетил Амангильдинскую школу, которая находится в аварийном состоянии. Сейчас готовятся документы для рассмотрения экспертного совета на строительство нового здания школы.

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