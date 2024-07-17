Врачи Уфы помогли пациентке с сильными болями в спине

После проведения обследования, включая МРТ пояснично-крестцового отдела, она проходила лечение в поликлинике по месту жительства, но улучшений оно не принесло. В результате консультации врача-физиотерапевта в физиотерапевтическом отделении пациентке были назначены курсы рефлексотерапии (иглоукалывание) и физиотерапии. После третьей процедуры женщина почувствовала значительное облегчение: боли стали меньше, и ее самочувствие улучшилось.