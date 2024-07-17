Врачи Уфы помогли пациентке с сильными болями в спине

Врачи Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе помогли женщине, которая жаловалась на сильные боли в спине.

Фото №1 - Врачи Уфы помогли пациентке с сильными болями в спине

52-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью, рассказав о сильных болях в поясничной области. Боли отдавали в левую ногу, а также приводили к ограничению движений и нарушению сна. С неприятными ощущениями женщина прожила месяц.

После проведения обследования, включая МРТ пояснично-крестцового отдела, она проходила лечение в поликлинике по месту жительства, но улучшений оно не принесло. В результате консультации врача-физиотерапевта в физиотерапевтическом отделении пациентке были назначены курсы рефлексотерапии (иглоукалывание) и физиотерапии. После третьей процедуры женщина почувствовала значительное облегчение: боли стали меньше, и ее самочувствие улучшилось.

После завершения курса процедур у женщины полностью прошли боли в спине, улучшился сон, она вернулась к работе и к обычному образу жизни.

Фото: РКБ им. Куватова. 

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