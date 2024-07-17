Радий Хабиров и Сергей Когогин посетили производственные площадки «НЕФАЗа»

Вопросы сотрудничества республики с крупнейшим в стране автопроизводителем обсудили сегодня в Нефтекамске на площадке завода «НЕФАЗ». Об этом в социальных сетях написал Глава Башкортостана. Радий Хабиров встретился с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Автобусы, которые выпускает нефтекамский завод, востребованы. В состав «КАМАЗа» входят три предприятия  республики – кроме Нефтекамского автозавода, это «БелЗАН» и Туймазинский завод автобетоновозов. А благодаря налаженным кооперационным связям в производственной цепочке «КАМАЗа» – 54 наших производителя.

Взаимодействие с руководством российского автогиганта идет на постоянной основе. И такой формат работы помогает решать все проблемы, которые могут возникнуть.

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