В Уфе состоялись соревнования по бадминтону в рамках летней Универсиады

В республике продолжаются соревнования Всероссийской летней Универсиады. В борьбу вступили бадминтонисты. За три соревновательных дня они определят сильнейший вуз страны в этом виде спорта. О лидерах команд и перспективах студентов УГНТУ в борьбе за первое место подробнее в следующем сюжете.

Очередное проигранное очко в матче, и спортсмены из Краснодара уступают в командном состязании соперникам из Нижнего Новгорода. Бадминтонисты Новгородской области — прошлогодние бронзовые призеры универсиады, на турнире в Уфе они намерены как минимум дойти до финала.

На Универсиаде в Уфе должны были выступить 16 коллективов от разных вузов страны, но в связи с болезнями некоторых игроков не приехали представители Московской и Иркутской областей. Регламент турнира — стандартный для командного чемпионата. Здесь имеют значение не личные встречи, а число побед бадминтонистов из одного учебного заведения. Всего ребята проводят пять встреч.

Это не игра в зачет турнира, а, скорее, привыкание к кортам. К примеру, так проходит тренировка команды из Москвы. Одни из фаворитов Универсиады в бадминтоне, с сильным составом игроков, в их команде выступают все мастера спорта России и только один кандидат в мастера.

Республику в бадминтоне представляют студенты УГНТУ. В составе команды — башкирская звездочка кортов, победительница и призер первенства страны, первокурсница — Галина Мезенцева. Она помогла заработать для команды два очка из трёх в матче против гостей из Ростова и выйти в четвертьфинал.