Константин Толкачев провел рабочую встречу с жителями Баймакского района

Судьбу санатория «Талкас», состояние дорог и поддержку семей бойцов СВО обсудили в Баймаке на встрече местных активистов и председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачева. В обсуждении развития Баймакского района приняли участие главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, а также общественники.