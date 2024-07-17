Константин Толкачев провел рабочую встречу с жителями Баймакского района

Судьбу санатория «Талкас», состояние дорог и поддержку семей бойцов СВО обсудили в Баймаке на встрече местных активистов и председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачева. В обсуждении развития Баймакского района приняли участие главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, а также общественники.
Обсудили вопросы, которые волнуют сельчан. Также парламентарии республики смогли увидеть техническое оснащение и ассортимент продукции предприятия «Экопродукт», условия работы в новой детской поликлинике и состояние спортзала во второй городской школе. Рабочая поездка депутатов по Зауралью продолжается.